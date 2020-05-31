В США мужчина выдавил соседу глаза из-за кричащего петуха

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Василий Заика
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Драма разыгралась на днях в городке Рок штата Западная Вирджиния.

В США мужчина выдавил соседу глаза из-за кричащего петуха

Фото: www.globallookpress.com / Kurt MÃ¶bus

Мужчина убил соседа, выдавив ему пальцами глаза, из-за кричащего петуха. Как сообщает таблоид The Sun, трагедия произошла на днях в городке Рок штата Западная Вирджиния.

Полицейские выяснили, что 47-летний местный житель «сходил с ума» от кукареканья домашней птицы и в злополучный день целенаправленно пошел разбираться с соседом. Злоумышленник вошел во двор к 72-летнему мужчине и быстро прикончил пернатого нарушителя своего спокойствия.

Недолго думая, душегуб ворвался в дом старика, схватил за руки и его же пальцами стал с остервенением давать на глаза. Преступник успокоился только после того, когда его сосед перестал подавать признаки жизни. Позднее тело пожилого мужчины с выдавленными глазами обнаружат стражи порядка.

В ходе расследования полиция выяснила, что злоумышленник в прошлом лечился в психиатрической клинике от биполярного расстройства. Преступник загремел в клинику после попытки сжечь свою девушку.

На допросе мужчина полностью сознался в содеянном, отметив, что разобраться с соседом изощренным образом ему «приказал» сатана.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места протестов в Миннеаполисе после убийства афроамериканца.

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