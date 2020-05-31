Видео с места протестов в американском Миннеаполисе после убийства афроамериканца

Жительница Миннеаполиса, охваченного беспорядками после смерти афроамериканца от рук полицейских, записала видео с места протестов в американском городе. Возмущение общественности вызвал произвол правоохранителей при задержании Джорджа Флойда. Накануне в сети распространилось видео, на котором стражи порядка проявили жестокость в отношении подозреваемого. Они повалили мужчину на землю, надели на него наручники, а после один из офицеров наступил на шею арестованному. Впоследствии афроамериканец в больнице скончался.

Жительница Миннеаполиса Алиса Кузьмина отметила, что вместе с приятелями отправилась на протест, заранее подготовив постеры. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места событий.

«Протест обещает быть большим. Насколько я знаю, здесь уже как минимум три тысячи человек. Мы все подготовили знаки, постеры. Также люди раздают снеки и воду протестующим», — рассказала девушка.

По словам очевидицы, протест в настоящий момент носит мирный характер, однако более агрессивные формы выражения общественного мнения — не новшество для Америки.

«Это достаточно мирный протест, но те, кто знает историю борьбы за гражданские права в Америке, знают, что более агрессивные формы протеста — это не новшество, это укоренившийся механизм по борьбе с несправедливостью со стороны политической системы или со стороны судебной системы», — подчеркнула Кузьмина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава городской полиции Миннеаполиса публично принес извинения за действия своих сотрудников, но людям этого явно недостаточно. Манифестанты требуют арестов. Ожидаются новые акции протеста, власти Миннеаполиса запросили поддержку нацгвардии США. Дональд Трамп лично поручил Минюсту ускорить расследование дела о гибели афроамериканца.