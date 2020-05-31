Илон Маск призвал человечество гордиться запуском Crew Dragon
Глава компании Space X признался, что и его самого переполняют эмоции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bill Ingalls; Reuters
Американский инженер Илон Маск призвал человечество гордиться запуском корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Глава компании-разработчика Space X отметил, что эмоции после успешного старта переполняют и его самого.
«Этот корабль, созданный людьми, для людей, и человечество может гордиться этим достижением. Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь», — цитирует Илона Маска РИА Новости.
Изобретатель добавил, что миссия явила собой первый шаг на пути к становлению людей как межпланетной цивилизации.
Корабль с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли на борту был доставлен на орбиту ракетой Falcon 9. Его стыковка с МКС запланирована на 31 мая.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отразится на России запуск Crew Dragon компании SpaceX.
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