Хакеры «подменили» Сотникову в Instagram девушкой с большими губами
Поклонники не сразу поняли аферу и успели упрекнуть фигуристку в увлечении пластикой лица.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Странные вещи творились в Instagram фигуристки Аделины Сотниковой в ночь на 31 мая, пишет сайт KP.RU. Сначала поклонники были ошарашены фотографией, на которой долго не могли понять подвоха: вроде бы знакомое лицо, но с большими силиконовыми губами. Многие поспешили упрекнуть свою любимицу в погоне за красотой.
«Что с губами? Аделина, это не твое!» — писали в ужасе фанаты.
Затем аватарка Сотниковой поменялась, а со страницы исчезли все сники. Остались сиротливо висеть только два кадра, на обоих была неизвестная барышня с большими губами. Тогда поклонники поняли, что фигуристка стала жертвой хакеров с не очень хорошим вкусом. К сегодняшнему утру Instagram Сотниковой привели в порядок, сама олимпийская чемпионка пока никак не комментирует происшествие.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Аделина Сотникова с подругой разыграли смешную сценку под трек из TikTok.
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