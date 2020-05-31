Хакеры «подменили» Сотникову в Instagram девушкой с большими губами

Странные вещи творились в Instagram фигуристки Аделины Сотниковой в ночь на 31 мая, пишет сайт KP.RU. Сначала поклонники были ошарашены фотографией, на которой долго не могли понять подвоха: вроде бы знакомое лицо, но с большими силиконовыми губами. Многие поспешили упрекнуть свою любимицу в погоне за красотой.

«Что с губами? Аделина, это не твое!» — писали в ужасе фанаты.

Аделина Сотникова; Kp.ru

Затем аватарка Сотниковой поменялась, а со страницы исчезли все сники. Остались сиротливо висеть только два кадра, на обоих была неизвестная барышня с большими губами. Тогда поклонники поняли, что фигуристка стала жертвой хакеров с не очень хорошим вкусом. К сегодняшнему утру Instagram Сотниковой привели в порядок, сама олимпийская чемпионка пока никак не комментирует происшествие.

Аделина Сотникова; Kp.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Аделина Сотникова с подругой разыграли смешную сценку под трек из TikTok.