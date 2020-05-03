«Девчушки-веселушки»: Сотникова с подругой разыграли смешную сценку под трек из TikTok

Российская фигуристка Аделина Сотникова вместе с подругой записали забавное видео. Девушки разыграли смешную сценку во время звучания одного из популярных треков TikTok. Они харизматично двигались перед камерой, делали вид, будто бы сами читают рэп и соблазнительно танцевали в такт музыке.

Поклонники оценили великолепную пластику спортсменки и ее приятельницы. В комментариях к посту они отметили, что у девушек получилось соблазнительно и в то же время зажигательно двигаться. Впрочем, большинство фолловеров, прежде всего, повеселило желание грациозной Сотниковой спародировать рэпера. Им показалось довольно смешным увидеть фигуристку в этом образе. Однако пользователи не стали отрицать, что у Аделины получилось неплохо перевоплотиться.

«Класс!»

«Полегче!»

«Девчушки-веселушки!»

«Красотки!»

«Молодцы девчонки! Огонь!» — оценили подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Аделина Сотникова показала фанатам стройные ноги, выложив в сеть откровенное фото себя в черном кожаном наряде.