«Девчушки-веселушки»: Сотникова с подругой разыграли смешную сценку под трек из TikTok
Забавное видео, снятое под рэп-композицию, фигуристка опубликовала на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram @adelina_sotnikova14
Российская фигуристка Аделина Сотникова вместе с подругой записали забавное видео. Девушки разыграли смешную сценку во время звучания одного из популярных треков TikTok. Они харизматично двигались перед камерой, делали вид, будто бы сами читают рэп и соблазнительно танцевали в такт музыке.
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Мы долго выбирали какой вариант у нас получился лучше 😅 нам вот 2 понравился и мы его загрузили😝 @stark_mary _________ А какой вариант нравится вам?)
Поклонники оценили великолепную пластику спортсменки и ее приятельницы. В комментариях к посту они отметили, что у девушек получилось соблазнительно и в то же время зажигательно двигаться. Впрочем, большинство фолловеров, прежде всего, повеселило желание грациозной Сотниковой спародировать рэпера. Им показалось довольно смешным увидеть фигуристку в этом образе. Однако пользователи не стали отрицать, что у Аделины получилось неплохо перевоплотиться.
«Класс!»
«Полегче!»
«Девчушки-веселушки!»
«Красотки!»
«Молодцы девчонки! Огонь!» — оценили подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Аделина Сотникова показала фанатам стройные ноги, выложив в сеть откровенное фото себя в черном кожаном наряде.
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