Почему Трамп решил пригласить Россию на саммит G7 — мнение политолога

|
Светлана Александрова
Эксклюзив 86

Президент США отложил встречу «большой семерки» на осень и позвал на нее Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bill Ingalls; 5-tv.ru

Приглашение России на саммит G7 свидетельствует о желании Дональда Трампа наладить отношения с Москвой и расширить возможности «большой семерки». Такое мнение высказал в интервью 5-tv.ru политолог Юрий Светов.

Он отметил, что к концу президентского срока, после завершения истории с расследованием так называемого российского вмешательства в выборы, Трамп приобрел большую свободу действий. И в преддверии следующих выборов ему нужно выполнять обещания, которые он давал в ходе прошлой президентской гонки.

«Он в частности ведь говорил о своем желании наладить отношения с Россией, чего никак не получалось у него», — напомнил политолог.

Сейчас, во время пандемии коронавируса, когда мировые экономики оказались под серьезной угрозой, американский лидер решил созвать встречу в верхах, чтобы обсудить согласованные действия. Причем не в онлайн-формате, а при личной встрече.

«И характерно, что он хочет пригласить другие страны. Он сказал об ограниченности формата, в котором работает „семерка“. Косвенно мы можем предположить, это связано с тем, что Россия не участвует в работе „семерки“, и „восьмерка“ исчезла. И вот приглашение России на эту встречу оно в какой-то мере свидетельствует о желании расширить ее возможности», — отметил Светов.

Политолог напомнил, что помимо России, Трамп пригласил на встречу Индию, Австралию и Южную Корею — страны, которые активно влияют на развитие событий в своем регионе. И при этом не пригласил Китай, с которым «фактически развязывает войну».

«Мы спокойно отнеслись к тому, что перестали быть членом „восьмерки“, мы активно работаем в составе совета 20 стран, но мы никогда не отказываемся ни от каких диалогов. И приглашение России на эту встречу, если она состоится, дает возможность высказать свою точку зрения и выслушать позиции других сторон в прямом диалоге», — заключил Юрий Светов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил о намерении отложить саммит G7 на сентябрь. При этом назвал нынешнюю «семерку» «устаревшей группой стран», которая не в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
70.75
-0.35 78.55
0.29
Козни Луны и летнее солнцестояние: что ждет знаки зодиака в июне

Последние новости

18:00
«Батут работает!» — Илон Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
17:46
«Они все про хайп»: Пригожин так и не получил гумпомощь в виде «Доширака»
17:24
Crew Dragon с австронавтами на борту пристыковался к МКС
17:17
«Пусть сдохнут»: львовский телеведущий высказался за «глухую» блокаду Крыма
17:02
Видео: «перепевший» хит «Трава у дома» Илон Маск взорвал YouTube
16:49
Почему Трамп решил пригласить Россию на саммит G7 — мнение политолога

Сейчас читают

Козни Луны и летнее солнцестояние: что ждет знаки зодиака в июне
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок