Приглашение России на саммит G7 свидетельствует о желании Дональда Трампа наладить отношения с Москвой и расширить возможности «большой семерки». Такое мнение высказал в интервью 5-tv.ru политолог Юрий Светов.

Он отметил, что к концу президентского срока, после завершения истории с расследованием так называемого российского вмешательства в выборы, Трамп приобрел большую свободу действий. И в преддверии следующих выборов ему нужно выполнять обещания, которые он давал в ходе прошлой президентской гонки.

«Он в частности ведь говорил о своем желании наладить отношения с Россией, чего никак не получалось у него», — напомнил политолог.

Сейчас, во время пандемии коронавируса, когда мировые экономики оказались под серьезной угрозой, американский лидер решил созвать встречу в верхах, чтобы обсудить согласованные действия. Причем не в онлайн-формате, а при личной встрече.

«И характерно, что он хочет пригласить другие страны. Он сказал об ограниченности формата, в котором работает „семерка“. Косвенно мы можем предположить, это связано с тем, что Россия не участвует в работе „семерки“, и „восьмерка“ исчезла. И вот приглашение России на эту встречу оно в какой-то мере свидетельствует о желании расширить ее возможности», — отметил Светов.

Политолог напомнил, что помимо России, Трамп пригласил на встречу Индию, Австралию и Южную Корею — страны, которые активно влияют на развитие событий в своем регионе. И при этом не пригласил Китай, с которым «фактически развязывает войну».

«Мы спокойно отнеслись к тому, что перестали быть членом „восьмерки“, мы активно работаем в составе совета 20 стран, но мы никогда не отказываемся ни от каких диалогов. И приглашение России на эту встречу, если она состоится, дает возможность высказать свою точку зрения и выслушать позиции других сторон в прямом диалоге», — заключил Юрий Светов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил о намерении отложить саммит G7 на сентябрь. При этом назвал нынешнюю «семерку» «устаревшей группой стран», которая не в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире.