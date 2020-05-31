Дональд Трамп намерен отложить очный саммит G7 до сентября

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отложить саммит «большой семерки» (G7). Предварительно, заседание представителей государств перенесено на сентябрь.

Американский лидер также доьбавил, что планирует пригласить присоединиться к обсуждению Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

«Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», — цитирует президента Соединенных Штатов РИА Новости.

В свою очередь, директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн отметила, что расширенный саммит G7 позволит обсудить, как вести дела с Китаем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что rанцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп поспорили о проекте газопровода «Северный поток — 2». С этим может быть связан отказ канцлера Германии от личного участия в саммите G7.