Лоза предложил «бедствующим» артистам пойти разгружать вагоны

Юрий Лоза прокомментировал спор, который разразился среди артистов на тему бедствующего положения знаменитостей. Певец выразил мнение, что «звезды высшего полета» могут пойти в курьеры или таксисты, если уж станет совсем невмоготу.

«Точно так же и сейчас: если наши артисты окажутся в финансовой западне, то активно пойдут разгружать вагоны. Все мы — люди, которым будет нечего есть, — пойдем работать кем угодно», — сказал исполнитель «Плота» в беседе с «Вечерней Москвой».

Певец уверен, что финансовое положение большинства артистов претерпело печальные изменения из-за пандемии коронавирусной инфекции. По словам Лозы, нынешнюю ситуацию можно сравнить с временами Великой депрессии. Тогда, уверен он, никто не чурался даже «разгружать вагоны, несмотря на звездность».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин вызвал бурную полемику в обществе, высказавшись о бедственном положении звезд эстрады из-за отсутствия выступлений в период связанных с эпидемией коронавируса ограничений. Продюсера в стихотворной форме высмеял Сергей Шнуров, и осудили многие коллеги по цеху.