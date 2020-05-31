Дети голые выходили из душа: сосед подозреваемого в педофилии о нравах в квартире

Сосед подозреваемого в педофилии работника судна «Профессор Логачев» по коммунальной квартире неоднократно видел, как к подозреваемому приходили несовершеннолетние мальчики — на вид 13 лет. Такие визиты насторожили мужчину, он даже поинтересовался у 59-летнего соседа, зачем его посещают дети, а иногда даже остаются ночевать. Тот отвечал, что дает ребятам играть в компьютер.

«Он мне говорил, что секса нет, что они приезжают в компьютер поиграть, в сауну они ходили. Эта квартира как коммунальная, я в своей комнате живу, еще и командировки у меня частые, Ну я догадывался. Я уже собирался съезжать. Они к нему приходили, со мной даже не здоровались. раза четыре приходили. Видел, что из душа голыми выходили, ночевали у него» — рассказывает мужчина.

По словам соседа подозреваемого в растлении малолетних, он не обратился в полицию, потому что дети приходили добровольно и «не жаловались».

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности жуткой истории. В Петербурге задержали сотрудника судна «Профессор Логачев», который, по версии следствия, вступал в интимные отношения с малолетними мальчиками. Его супруга рассказала, что была шокирована этой новостью. Также был задержан 54-летний охранник автостоянки, на которого указал один из потерпевших.