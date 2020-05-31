«После мужского климакса у него, наверное»: жена подозреваемого в педофилии о супруге

Супруга подозреваемого в насилии над мальчиками работника судна «Профессор Логачев» поделилась подробностями жизни с 59-летним задержанным. По ее словам, появление правоохранителей ночью и весть о наклонностях мужа стали для нее шоком.

«Вообще не понимаю, когда он успел — он большую часть года в морях. Он живет-то здесь от случая к случаю. Я еще как бы, знаете, не осознала. И для сына шок, для всех шок», — растерянно призналась женщина.

В браке с подозреваемым она прожила больше 20 лет и никогда не замечала за ним каких-то странностей.

«Он вообще должен быть на вахте сейчас. Он там сказал, что у него вахта 2/2 на корабле… Какого черта его туда занесло? Совсем рехнулся на старости лет… Я не замечала. Я с ним больше 20 лет прожила», — рассказала она.

Она рассказала, что познакомилась с мужем в детском лагере, где они в качестве вожатых работали на одном отряде. Женщина предположила, что резкие перемены в жизненных ценностях супруга мог спровоцировать «мужской климакс».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 59-летнего работника судна «Профессор Логачев» подозревают в растлении двоих мальчиков, причем, по версии следствия, насиловал детей предполагаемый злоумышленник с 2015 года. Ночью в квартиру к мужчине пришли с обыском. Также задержан еще один подозреваемый — 54-летний охранник автостоянки. По предварительным данным, подозреваемый с 2014 года совершал развратные действия в отношении троих детей, двоим из которых сейчас по 13 лет, еще одному потерпевшему — 18.

По некоторым данным, подростки — воспитанники детских домов. По факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних возбуждены уголовные дела.