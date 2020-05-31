В Петербурге мотоциклист сделал сальто после столкновения с автомобилем
Авария произошла на Васильевском острове в центре Северной столицы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Frank May, 5-tv.ru
Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала ДТП на Васильевском острове в центре Санкт-Петербурга, в результате которого мотоциклист после столкновения с автомобилем сделал сальто и улетел на дорогу.
На кадрах видно, как во двор начинает с противоположной стороны 8-й линии ВО поворачивать легковой автомобиль и в него врезается мотоцикл. Байкер после удара перелетает через капот легковушки и, совершив несколько переворотов в воздухе, улетает на несколько метров вперед.
Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Обстоятельства ДТП установят дознаватели.
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