Кто стал победителем проекта «Солдатки»?

Первый сезон реалити-сериала «Солдатки» на ТНТ завершился победой 29-летней Дарьи Разумовской. Косметолог из Москвы успешно прошла боевую подготовку и получила в качестве приза один миллион рублей и брошь в форме звезды.

Как рассказала девушка в интервью порталу Vokrug.tv, она до последнего не ожидала, что станет победительницей. До церемонии награждения Дарья не считала себя везучей. Впрочем, награду она заслужила не везением, а упорством и проявленными за время проекта качествами. Руководство отметило, что за отведенные два месяца Разумовская преодолела страхи, научилась управлять эмоциями, правильно оценивать обстановку, выполнять задания командира и самой руководить подчиненными.

Дарья Разумовская родилась в 1990 году в Казахстане. В юном возрасте переехала вместе с семьей в Пензенскую область. После окончания школы поступила в Самарский государственный медуниверситет. Проработав в клиниках Самары, переехала в столицу, где поныне трудится в одной из престижных клиник. Денежный выигрыш девушка потратила на покупку дорогостоящего медицинского аппарата для своей работы. Однако армия пришлась Разумовской по душе. По окончании проекта она всерьез задумалась о службе по контракту.

Съемки реалити-сериала «Солдатки», созданного при участии Минобороны России, проходили в 2019 году. 12 девушек в возрасте от 18 до 30 лет отправились в воинскую часть морской пехоты в Севастополе, где два месяца провели в казарме и прошли боевую подготовку под руководством настоящего офицера российской армии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Антон Криворотов назвал имя победительницы нового сезона шоу «Холостяк».