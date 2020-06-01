Кто стал победителем проекта «Солдатки»?
Завершился первый сезон реалити-сериала о боевой подготовке 12 российских девушек.
Фото: Instagram @tntsoldatki
Первый сезон реалити-сериала «Солдатки» на ТНТ завершился победой 29-летней Дарьи Разумовской. Косметолог из Москвы успешно прошла боевую подготовку и получила в качестве приза один миллион рублей и брошь в форме звезды.
Как рассказала девушка в интервью порталу Vokrug.tv, она до последнего не ожидала, что станет победительницей. До церемонии награждения Дарья не считала себя везучей. Впрочем, награду она заслужила не везением, а упорством и проявленными за время проекта качествами. Руководство отметило, что за отведенные два месяца Разумовская преодолела страхи, научилась управлять эмоциями, правильно оценивать обстановку, выполнять задания командира и самой руководить подчиненными.
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Самая сложная борьба в этой жизни-это борьба с собой! Со своими страхами, предубеждениями, ленью, стереотипами в своей голове. Ваши возможности безграничны! Ваша сила внутри вас не имеет границ! Хочу сказать спасибо проекту #солдатки за лучшие эмоции в моей жизни! Спасибо @ivankazakov514 за то что сделал из нас «людей»! Старшине за доброту и поддержку! Девочкам-за то что прошли этот путь рука об руку! каска к каске! Я всеми нами горжусь! . И конечно-же отдельное спасибо-вам, мои дорогие! За вашу поддержку, добрые слова! Спасибо, что были со мной, переживали и радовались моей победе! Я вам благодарна! 🙏 Радость за других людей-это дар! ❤️ #солдатки #тнт #тнтпремьер #армия #дарьяразумовская #разумовская
Дарья Разумовская родилась в 1990 году в Казахстане. В юном возрасте переехала вместе с семьей в Пензенскую область. После окончания школы поступила в Самарский государственный медуниверситет. Проработав в клиниках Самары, переехала в столицу, где поныне трудится в одной из престижных клиник. Денежный выигрыш девушка потратила на покупку дорогостоящего медицинского аппарата для своей работы. Однако армия пришлась Разумовской по душе. По окончании проекта она всерьез задумалась о службе по контракту.
Съемки реалити-сериала «Солдатки», созданного при участии Минобороны России, проходили в 2019 году. 12 девушек в возрасте от 18 до 30 лет отправились в воинскую часть морской пехоты в Севастополе, где два месяца провели в казарме и прошли боевую подготовку под руководством настоящего офицера российской армии.
Ранее 5-tv.ru писал, что Антон Криворотов назвал имя победительницы нового сезона шоу «Холостяк».
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