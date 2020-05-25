Главный герой выбрал финалистку и подарил ей заветное кольцо.

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Фото, видео: Instagram @holostyak.tnt.official

Финал седьмого сезона шоу «Холостяк» закончился победой 26-летней Барбары Пино. Многие поклонники подозревали такой исход с самого начала, но главный герой Антон Криворотов сохранял интригу. Звездный стоматолог признался, что заинтересовался кубинкой с первых минут знакомства, но долго не мог разобраться в своих чувствах.

Елизавета Адаменко до последнего надеялась завоевать сердце холостяка. На заключительном свидании она дала понять Криворотову, что ей будет сложно смириться с поражением. Антон заявил ей, что проект они покинут вместе, но дальше пойдут порознь. Лиза не сразу поняла эту фразу, но вскоре залилась слезами. Она заверила, что рада за мужчину, хотя он выбрал другую.

Не смогла сдержать слез и Барбара Пино, когда увидела в руках героя заветное кольцо.

Instagram @holostyak.tnt.official

«Когда я тебя в первый раз увидел — это была вспышка… Мне одновременно радостно и страшно. Единственное, что меня держало на плаву, это ощущение, что я тебя чувствую… Знаешь, меня спросили родители, готов ли я взять ответственность за тебя? И я скажу — да!», — цитирует Крироворотова портал Teleprogramm.pro.

В завершение Антон позвонил матери. Она благословила возлюбленных и пожелала им идти по жизни рука об руку.

Ранее 5-tv.ru писал, что скрывают финалистки шоу «Холостяк» Барбара Пино и Лиза Адаменко от успешного кавалера.

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