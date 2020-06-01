Последствия разгула стихии уже третий день ликвидируют в Подмосковье

В столице и Подмосковье ликвидируют последствия стихии. За двое суток выпала полуторамесячная норма осадков. В Московской области реки вышли из берегов. Целые дачные поселки поплыли. Дороги, мосты — все под водой. Больше всего пострадали Нахабино, Дедовск, Наро-Фоминск, Красногорск. Все городские службы — дорожники, ЖКХ, МЧС, — брошены на борьбу с наводнением.

Под Мурманском прервано железнодорожное сообщение на перегоне станций Кола-Выходной. Из-за быстрого таяния снега и подъема воды в местной подмыло железнодорожный мост. Ремонтировать его будут несколько дней. Пассажиров перевозили автобусами.