Последствия разгула стихии уже третий день ликвидируют в Подмосковье

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На борьбу с наводнением брошены все городские службы.

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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru

В столице и Подмосковье ликвидируют последствия стихии. За двое суток выпала полуторамесячная норма осадков. В Московской области реки вышли из берегов. Целые дачные поселки поплыли. Дороги, мосты — все под водой. Больше всего пострадали Нахабино, Дедовск, Наро-Фоминск, Красногорск. Все городские службы — дорожники, ЖКХ, МЧС, — брошены на борьбу с наводнением.

Под Мурманском прервано железнодорожное сообщение на перегоне станций Кола-Выходной. Из-за быстрого таяния снега и подъема воды в местной подмыло железнодорожный мост. Ремонтировать его будут несколько дней. Пассажиров перевозили автобусами.

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