Сериал Пятого канала «Великолепная пятерка» признан лучшим российским телепроектом
В России названы лучшие сериалы 2019 года, лауреаты премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В России назвали лучшие сериалы года. Минувшим вечером стали известны победители престижной премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Награду, которая считается российским аналогом «Эмми», впервые за восемь лет вручали в режиме онлайн. Прямая трансляция церемонии награждения велась из первой студии легендарного петербургского телецентра.
И сразу два проекта Пятого канала были признаны лучшими российскими сериалами. Кто составил им конкуренцию — за виртуальным выходом в свет российского кинобомонда следил корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru передавал прямую трансляцию вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения-2020.
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