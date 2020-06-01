Сериал Пятого канала «Великолепная пятерка» признан лучшим российским телепроектом

В России назвали лучшие сериалы года. Минувшим вечером стали известны победители престижной премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Награду, которая считается российским аналогом «Эмми», впервые за восемь лет вручали в режиме онлайн. Прямая трансляция церемонии награждения велась из первой студии легендарного петербургского телецентра.

И сразу два проекта Пятого канала были признаны лучшими российскими сериалами. Кто составил им конкуренцию — за виртуальным выходом в свет российского кинобомонда следил корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru передавал прямую трансляцию вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения-2020.