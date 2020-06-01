Сериал Пятого канала «Великолепная пятерка» признан лучшим российским телепроектом

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Светлана Шевченко
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В России названы лучшие сериалы 2019 года, лауреаты премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В России назвали лучшие сериалы года. Минувшим вечером стали известны победители престижной премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Награду, которая считается российским аналогом «Эмми», впервые за восемь лет вручали в режиме онлайн. Прямая трансляция церемонии награждения велась из первой студии легендарного петербургского телецентра.

И сразу два проекта Пятого канала были признаны лучшими российскими сериалами. Кто составил им конкуренцию — за виртуальным выходом в свет российского кинобомонда следил корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru передавал прямую трансляцию вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения-2020.

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