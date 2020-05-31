Прямая трансляция вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения-2020
В этом году награждение лауреатов АПКиТ — российского аналога «Эмми» — для безопасности здоровья участников мероприятия пройдет в онлайн-режиме.
Закрыть
Смотрите также:
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru ведет прямую трансляцию награждения победителей восьмой премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). В 2020 году самое значимое среди российских производителей киносериального контента событие впервые проходит в онлайн-формате. Такое решение было принято организаторами в целях обеспечения безопасности здоровья участников мероприятия, а это более чем полторы сотни человек.
Генеральный информационный партнер церемонии — Пятый канал — один из лидеров информационного вещания, обладающий аудиторией в 142,6 миллиона человек и выпускающий в эфир качественный контент собственного производства.
В этом году сразу два его проекта выдвинуты на одну из главных номинаций — «Лучший сериал» (более 24 серий). Это легендарный «След», который уже десятый год выходит на Пятом канале, а преданные зрители сроднились с героями из Федеральной экспертной службы. Еще одним претендентом на премию стал новый сериал — «Великолепная пятерка».
Всего в этом году за премию АПКиТ борются несколько десятков конкурсантов сразу в 22-х номинациях. Известно также, что трем из них продюсеры присудят и специальные Призы от жюри — «За расширение границ», «За многолетнюю верность сериалам» и «За создание наиболее благоприятных условий для съемок».
Статуэтки ручной сборки будут доставлены в офисы кинокомпаний—производителей, победивших проектов в течение недели с момента объявления лауреатов. Они изготовлены из натурального камня, полированной латуни и оптического стекла.
Ежегодная премия АПКиТ традиционно присуждается российским сериалам и кинопроектам, а также представителям индустрии за большие заслуги и неоценимый вклад в ее развитие. В 2020 году спонсорами проекта, помимо Пятого канала, являются «МТС Медиа» — «дочка» Группы «МТС», занимающаяся развитием телевизионных продуктов и иных медиа-активов; журнал «ОК!», информационный портал RG.RU, Kinobusiness.com, «Бюллетень Кинопрокатчика», а также развлекательные ресурсы Kino-Teatr.ru и ProfiCinema.ru.
В прошлом году специальный приз жюри «За реализацию мечты продюсера» АПКиТ получил сериал «След».
Читайте также
33%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?