Прямая трансляция вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения-2020

5-tv.ru ведет прямую трансляцию награждения победителей восьмой премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). В 2020 году самое значимое среди российских производителей киносериального контента событие впервые проходит в онлайн-формате. Такое решение было принято организаторами в целях обеспечения безопасности здоровья участников мероприятия, а это более чем полторы сотни человек.

Генеральный информационный партнер церемонии — Пятый канал — один из лидеров информационного вещания, обладающий аудиторией в 142,6 миллиона человек и выпускающий в эфир качественный контент собственного производства.

В этом году сразу два его проекта выдвинуты на одну из главных номинаций — «Лучший сериал» (более 24 серий). Это легендарный «След», который уже десятый год выходит на Пятом канале, а преданные зрители сроднились с героями из Федеральной экспертной службы. Еще одним претендентом на премию стал новый сериал — «Великолепная пятерка».

Всего в этом году за премию АПКиТ борются несколько десятков конкурсантов сразу в 22-х номинациях. Известно также, что трем из них продюсеры присудят и специальные Призы от жюри — «За расширение границ», «За многолетнюю верность сериалам» и «За создание наиболее благоприятных условий для съемок».

Статуэтки ручной сборки будут доставлены в офисы кинокомпаний—производителей, победивших проектов в течение недели с момента объявления лауреатов. Они изготовлены из натурального камня, полированной латуни и оптического стекла.

Ежегодная премия АПКиТ традиционно присуждается российским сериалам и кинопроектам, а также представителям индустрии за большие заслуги и неоценимый вклад в ее развитие. В 2020 году спонсорами проекта, помимо Пятого канала, являются «МТС Медиа» — «дочка» Группы «МТС», занимающаяся развитием телевизионных продуктов и иных медиа-активов; журнал «ОК!», информационный портал RG.RU, Kinobusiness.com, «Бюллетень Кинопрокатчика», а также развлекательные ресурсы Kino-Teatr.ru и ProfiCinema.ru.

В прошлом году специальный приз жюри «За реализацию мечты продюсера» АПКиТ получил сериал «След».