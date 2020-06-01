В Англии туристы стали свидетелями крушения частного самолета

Туристы стали свидетелями крушения частного самолета Cirrus SR22 в Англии. Как сообщает Daily Mail, ЧП произошло днем 31 мая на пляже в деревне Кэлшот графства Гэмпшир.

По словам многочисленных очевидцев, воздушное судно после громкого хлопка стало падать носом вниз в море. Незадолго до удара о водную гладь из хвостовой части самолета вышел парашют. Пилот и его пассажир сумели выбраться из кабины. Мужчин подобрали свидетели произошедшего, подоспевшие к ним на лодке. Вскоре к месту крушения прибыли спасатели на вертолете.

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Отмечается, что в результате инцидента никто по счастливой случайности не пострадал. Все обстоятельства крушения в настоящий момент устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пилот пострадал во время ЧП с Як-52 в Нижегородской области.