Пилот пострадал во время ЧП с ЯК-52 в Нижегородской области
Легкомоторное судно при отработке полетов винтом задело землю.
Фото: 5-tv.ru
В результате инцидента с самолетом ЯК-52 в Нижегородской области пострадал пилот. Он получил ожоги тела и был отправлен в больницу.
Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло во время проведения учебно-тренировочных занятий на земле.
При отработке полетов самолет винтом задел землю. В результате этого произошло возгорание моторного отсека на площади три квадратных метра.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет АН-2 загорелся после посадки в Казахстане.
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