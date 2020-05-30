Пилот пострадал во время ЧП с ЯК-52 в Нижегородской области

В результате инцидента с самолетом ЯК-52 в Нижегородской области пострадал пилот. Он получил ожоги тела и был отправлен в больницу.

Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло во время проведения учебно-тренировочных занятий на земле.

При отработке полетов самолет винтом задел землю. В результате этого произошло возгорание моторного отсека на площади три квадратных метра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет АН-2 загорелся после посадки в Казахстане.