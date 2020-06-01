Взрыв прогремел в штаб-квартире частного телеканала в Эквадоре

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Светлана Шевченко
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Владельцы СМИ полагают, что нападение является актом устрашения за их активную деятельность в освещении коррупционных схем в стране.

Взрыв прогремел в штаб-квартире частного телеканала в Эквадоре

Фото: twitter.com @PoliciaEcuador

Взрыв прогремел в штаб-квартире частного телеканала Teleamazonas, расположенном в городе Гуаякиль в Эквадоре. Об этом сообщается в заявлении одного из самых значимых телеканалов южноамериканского государства.

Владельцы СМИ полагаю, что нападение является актом устрашения за их активную деятельность в освещении коррупционных схем в стране.

«Мы будем продолжать сообщать и расследовать акты коррупции, которые происходят в стране. Это средство массовой информации сохраняет свою приверженность эквадорскому обществу и будет продолжать пользоваться свободой выражения мнений, которая должна господствовать в правовом государстве», — подчеркивается в заявлении СМИ.

Мнение телеканала поддержал и губернатор провинции Гуаяс Педро Пабло Дуарт. В результате ЧП никто не пострадал. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.

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