Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые с начала марта

Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. К открытию торгов курс американской валюты снизился на 0,5% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки в 69,81 рубля.

В то же время курс евро упал на 0,24% к уровню закрытия прошлых торгов и опустился до отметки 77,74 рубля.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. В начале торгов индекс Мосбиржи увеличился на 1,06% и достиг отметки в 2761,23 пункта, а индекс РТС вырос на 1,76%, то есть до 1240,08 пункта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прогнозе шеф-аналитика компании TeleTrade Петра Пушкарева относительно перспектив роста курса рубля. По его словам, усилить рубль могло бы только ослабление доллара по отношению к корзине из других валют.