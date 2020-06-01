Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые с начала марта

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Карина Бернтгольц
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Согласно данным Московской биржи, при открытии торгов курс американской валюты снизился до отметки 69,81 рубля.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Коньков

Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. К открытию торгов курс американской валюты снизился на 0,5% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки в 69,81 рубля.

В то же время курс евро упал на 0,24% к уровню закрытия прошлых торгов и опустился до отметки 77,74 рубля.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. В начале торгов индекс Мосбиржи увеличился на 1,06% и достиг отметки в 2761,23 пункта, а индекс РТС вырос на 1,76%, то есть до 1240,08 пункта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прогнозе шеф-аналитика компании TeleTrade Петра Пушкарева относительно перспектив роста курса рубля. По его словам, усилить рубль могло бы только ослабление доллара по отношению к корзине из других валют.

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