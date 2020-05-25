Валютный прогноз: что будет с курсами рубля к доллару и евро в начале лета

Шеф-аналитик компании TeleTrade Петр Пушкарев в беседе с «Российской газетой» рассказал, что конец мая вряд ли станет временем большого «подъема» рубля. Он напомнил, что стремительную майскую тенденцию на укрепление российской валюты под конец текущей недели «подкосила нефть».

«Это дает основания думать, что серьезное дно по паре доллар/рубль мы либо уже видели в районе 70,7 рубля, либо же оно может находиться где-то поблизости. Допустим, неподалеку от отметки в 69 рублей за доллар. Вряд ли мы пока увидим доллар еще ниже», — сказал эксперт.

По его словам, усилить рубль могло бы только ослабление доллара по отношению к корзине из других валют. Однако в настоящий момент, считает Петр Пушкарев, происходит «не слишком мощное, но все же укрепление американской валюты».

«В этих условиях пятничный отскок доллара к отметке в 72 рубля выглядит естественным. А его логическим продолжением в ближайшие дни мог бы стать возврат пары доллар/рубль в прежний диапазон от 73 до 75,5. Евро вновь мог бы подойти тогда к отметкам выше 80 рублей», — отметил аналитик.

Пушкарев полагает, что сейчас рублю «логичнее как минимум взять в росте паузу».

21 мая Министерство экономического развития РФ спрогнозировало рост курса доллара к концу года. Как отметил глава ведомства Максим Решетников, в конце 2020-го он может вырасти до 75-76 рублей.

В начале недели 5-tv.ru сообщал о том, что рубль укрепил свои позиции на фоне роста стоимости нефти. Эксперты предположили, что положительное влияние на рубль могло оказать замедление распространения COVID-19 в России.