«Вы видели его?» — Кушанашвили заявил, что Волочкова выдумала историю с возлюбленным

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Василий Заика
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По словам телеведущего, эпатажной балерине выгодно выставлять себя одинокой женщиной.

«Вы видели его?» — Кушанашвили заявил, что Волочкова выдумала историю с возлюбленным

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Телеведущий Отар Кушанашвили в эфире программы на федеральном телеканале заявил, что балерина Анастасия Волочкова выдумала историю с возлюбленным, за которого якобы собралась замуж.

По его словам, эпатажная танцовщица уже на протяжении года рассказывает всем, что у нее есть избранник. При этом, женщина не показывает общественности своего мужчину. На фотографиях в сети можно разглядеть только руки или ноги предполагаемого жениха.

«Это все статисты около нее. Вы видели его? Это грузчик на фотографиях. Такие женщины, как Волочкова не хотят, чтобы о них думали, что они одиноки. У нее всегда будет 17 женихов в неделю. А потом она будет говорить, что ей не повезло с очередным подонком», — цитирует Отара Кушанашвили Starhit.ru.

Близкий друг Анастасии Волочковой актер Никита Джигурда, в свою очередь, отметил, что у балерины много кавалеров, которые без ума от нее.

«Богиня Волочкова, как Клеопатра. У нее целый гарем», — констатировал Никита Джигурда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова показала поклонникам мозоли.

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