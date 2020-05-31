Волочкова показала поклонникам мозоли и призналась, что любит похрустеть суставами

Анастасия Волочкова любит баловать поклонников в Instagram не только изящными фотографиями своих знаменитых шпагатов, но и более прозаическими кадрами. На этот раз она решила показать, какой ценой ей дается великое служение Терпсихоре. На снимке балерина сидит на полу, устало вытянув вперед натруженные ноги с мозолями.

«Снять пуанты после репетиции, освободив ножки, прохрустеть суставами, увидев натертости и мозоли, это — так приятно. Я терпима к боли и усталости с детства. Но я живу всегда на позитиве! Чего и вам всем желаю!» — написала танцовщица.

Instagram @volochkova_art

Вероятно, родись Волочкова в XIX веке и немного в другой стране, из нее бы вышла идеальная натурщица для художника Эдгара Дега, который любил писать все тяготы жизни балерин, показывая оборотную сторону воздушного искусства танца.

Увы, сегодняшние почитатели Волочковой лишены не только ее портретов кисти Дега, но и возможности высказать свое мнение. Чуткая к критике балерина держит комментарии в соцсетях закрытыми, зато охотно делится деталями своей жизни. Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова рассказала, как много работает, чтобы иметь идеальное тело.