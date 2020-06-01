«Дети — наше будущее»: Певица Зара показала трогательное фото сыновей

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Карина Бернтгольц
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Свою публикацию артистка приурочила к Международному дню защиты детей.

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Фото, видео: Instagram @zara_music

Российская певица Зарифа Мгоян, более известная под псевдонимом Зара, показала трогательное фото своих сыновей в День защиты детей. На своей странице в Instagram звезда разместила совместный снимок десятилетнего Даниила и восьмилетнего Максима. В кадре братья сидят в обнимку и улыбаются.

В подписи к посту Зара оценила значимость праздника, отмечаемого 1 июня, и важность обеспечения детей надлежащей заботой и защитой.

«Их хрупкие и ранимые сердца в руках взрослых. Дети — наше будущее, именно они как никто другой нуждаются в заботе, любви и опеке. Важно создать все необходимые условия для их мирной, счастливой и достойной жизни», — отметила поп-исполнительница.

Instagram @zara_music

Фотография подросших ребятишек произвела бурное впечатление на подписчиков. Они восхитились красотой мальчиков и пожелали им счастья в жизни.

«Красивые парни и уже такие взрослые!»

«Зарочка! Поздравляю с праздником Днем защиты детей! У Вас прекрасные мальчишки, просто замечательные! Здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях Вам и детям!»

«С праздником, Зарочка! Ваши мальчики такие красивые, шикарные, самые чудесные братья, супер!» — отметили комментаторы.

Ране 5-tv.ru рассказывал, что певица Зара пофилософствовала на тему коронавируса.

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