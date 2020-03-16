«Время оглядеться»: Певица Зара пофилософствовала на тему коронавируса
Девушка призвала всех задуматься о том, что мы забываем в повседневной суете.
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Фото, видео: Instagram @zara_music
Певица Зара рассказала подписчикам, почему некоторое время не давала о себе знать в Instagram. Она призналась, что, как и многие сейчас, переживает из-за пандемии коронавируса.
«Дорогие, простите, что пропала! Так же как и все сегодня переживаю последние события, происходящие в мире. Странные ощущения: не нужно рано вставать, не нужно никуда бежать. Дети рядом, дома. Они переведены на дистанционное обучение», — рассказала дива.
Привычный ритм жизни сбился, но девушка нашла в этом ряд плюсов и поделилась, как использовать освободившееся время с пользой. По ее мнению, весь мир сейчас должен выдохнуть и переосмыслить прожитое. Особое внимание стоит уделить своим близким, убеждена певица.
«Нам всем нужно остановиться, посмотреть внутрь себя, побыть с близкими. Иногда мне кажется, что я что-то не успела сделать, забыла, а время прошло… А у вас какие ощущения? Как складывается ваша жизнь в свете последних событий?» — обратилась к фанатам звезда.
В комментариях юзеры выражали солидарность с ее мнением, а также писали, как обстоят дела в других городах. Фолловеры не из столицы отмечали, что у них все по-прежнему, некоторые сожалели, что карантинных мер нет. Все поклонники желали певице здоровья.
Ранее 5-tv.ru писал, что модель Анастасия Решетова призвала не паниковать из-за коронавируса.
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