Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Согласно отзыву кабмина, в документе не определены источники и порядок исполнения расходных обязательств.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
Правительство РФ отклонило законопроект о пособиях для домохозяек, предложенный депутатами фракции ЛДПР. Согласно отзыву кабмина, в документе не прописаны источники и порядок расходов.
«Реализация предлагаемых изменений потребует выделения средств федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы РФ на цели законопроекта. Однако в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса РФ источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены», — цитируют текст отзыва «Известия».
Отмечается, что документ, помимо прочего, содержит некорректные формулировки относительно определения домашнего хозяйства.
По словам авторов инициативы, под действие законопроекта подпадала уборка, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, а также инвалидами с детства первой группы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек.
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