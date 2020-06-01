Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Правительство РФ отклонило законопроект о пособиях для домохозяек, предложенный депутатами фракции ЛДПР. Согласно отзыву кабмина, в документе не прописаны источники и порядок расходов.

«Реализация предлагаемых изменений потребует выделения средств федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы РФ на цели законопроекта. Однако в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса РФ источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены», — цитируют текст отзыва «Известия».

Отмечается, что документ, помимо прочего, содержит некорректные формулировки относительно определения домашнего хозяйства.

По словам авторов инициативы, под действие законопроекта подпадала уборка, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, а также инвалидами с детства первой группы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек.