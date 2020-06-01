Пятнадцать американских штатов охвачены массовыми беспорядками

В США волна масштабных протестов захлестнула Вашингтон. Беспорядки, грабежи и поджоги уже у Белого дома. Комендантский час введен в 40 городах страны. Но беспорядки не стихают, и это уже не просто месть за убийство афроамериканца, бунтует вся страна. Протестующие жгут национальные флаги — такое в США раньше и представить было невозможно. А в Миннеаполисе, где и начались массовые погромы, полиция напала на журналистов. Пострадали десятки репортеров, в том числе и наш соотечественник — корреспондент РИА Новости. Ему в лицо распылили слезоточивый газ.

С последней информацией из США корреспондент МИЦ «Известия» Ольга Федун. Подробности в репортаже.