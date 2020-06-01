Всероссийский онлайн-фестиваль «Большая перемена» стартовал в День защиты детей
Школьников ждут мастер-классы от известных спортсменов, художников, музыкантов, лекции о выборе будущей профессии и рассказы о карьерных перспективах.
Закрыть
Смотрите также:
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым
Пригожин прокомментировал историю с гуманитарной помощью в виде «Доширака»
Фото, видео: Сергей Коляда, пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей», 5-tv.ru
День защиты детей в этом году отмечаем в безопасном онлайн-режиме. В сети стартовал Всероссийский фестиваль «Большая перемена». В программе — мастер-классы от известных спортсменов, художников, музыкантов и даже шеф-поваров. Для школьников — лекции о выборе будущей профессии. О карьерных перспективах расскажут представители крупных российских компаний и госкорпораций. Весь день идет интеллектуальная онлайн-игра — участвуют две тысячи команд.
«Большая перемена» — это еще и масштабный конкурс президентской платформы «Россия — страна возможностей». Уже подавно 600 тысяч заявок, запись продолжается.
«Я хочу сказать тем, кто еще раздумывает, у вас еще есть время присоединиться к команде „Большой перемены“ и попробовать себя в новых конкурсах. Кстати, в ближайшее время начинается выполнение задач которые предоставили крупнейшие российские компании, которые выступают партнерами конкурса», — сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Участие в «Большой перемене» могут принять школьники с 8 по 11 класс.
Читайте также
44%
-1.04 77.64
-0.91
Нашли ошибку?