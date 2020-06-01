Всероссийский онлайн-фестиваль «Большая перемена» стартовал в День защиты детей

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Школьников ждут мастер-классы от известных спортсменов, художников, музыкантов, лекции о выборе будущей профессии и рассказы о карьерных перспективах.

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Фото, видео: Сергей Коляда, пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей», 5-tv.ru

День защиты детей в этом году отмечаем в безопасном онлайн-режиме. В сети стартовал Всероссийский фестиваль «Большая перемена». В программе — мастер-классы от известных спортсменов, художников, музыкантов и даже шеф-поваров. Для школьников — лекции о выборе будущей профессии. О карьерных перспективах расскажут представители крупных российских компаний и госкорпораций. Весь день идет интеллектуальная онлайн-игра — участвуют две тысячи команд.

«Большая перемена» — это еще и масштабный конкурс президентской платформы «Россия — страна возможностей». Уже подавно 600 тысяч заявок, запись продолжается.

«Я хочу сказать тем, кто еще раздумывает, у вас еще есть время присоединиться к команде „Большой перемены“ и попробовать себя в новых конкурсах. Кстати, в ближайшее время начинается выполнение задач которые предоставили крупнейшие российские компании, которые выступают партнерами конкурса», — сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Участие в «Большой перемене» могут принять школьники с 8 по 11 класс.

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