Поставки российского газа в Армению приостановлены

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 28 0

Причиной остановки названы плановые работы.

Газпром Армения: поставки газа из РФ приостановлены

Фото: Алеев Егор/ТАСС

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Подача газа из России в Армению прервется на десять дней

С 15 по 25 сентября поставки российского газа в Армению будут приостановлены. Об этом сообщает «Газпром Армения».

Причина — плановые ремонтные работы на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье». В этот период газоснабжение республики будет осуществляться за счет внутренних резервов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Нью-Дели заявил о безрезультатных попытках России убедить Европу сохранить и не усугублять сложившиеся отношения в энергетической сфере. По словам российского лидера, Москва поставляла газ по цене 150–180 долларов (приблизительно до 15 тысяч рублей. — Прим. ред.), однако европейские партнеры считали, что и это — слишком дорого.

Глава государства подчеркнул, что Россия продает газ и топливо по рыночным ценам, и предупредил, что ошибки европейских коллег в энергетической стратегии и политике приведут к еще большему росту цен на сырье для Европы. По мнению Путина, европейские политики действуют в интересах третьих стран, а не собственных граждан.

Больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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