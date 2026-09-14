Притормози, притормози: недельный заработок таксистов вырос до 18 тысяч рублей

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 38 0

Средний размер одной выплаты увеличился почти на 18%.

Недельный заработок таксистов достиг 18 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Недельный заработок таксистов вырос до 18 тысяч рублей

Средняя сумма, которую активный водитель такси выводит за неделю, в 2026 году составила около 18 тысяч рублей. Об этом сообщает Газета.ру.

Показатель оказался на 24% выше прошлогоднего. Средний размер одной выплаты тоже подрос — с 3,4 тысяч до примерно четырех тысяч рублей, то есть почти на 18%.

Весь первый квартал и начало лета динамика держалась выше уровня прошлого года. В январе прибавка достигла 25%, в феврале — 30%, в марте — 17%, в апреле — 13%, в мае — 21%, в июне — 17%.

Как пояснили эксперты, недельная сумма выросла в первую очередь за счет укрупнения самих выплат, а не из-за того, что водители стали чаще выводить деньги.

«На фоне роста стоимости поездок увеличивается средняя сумма одной выплаты, при этом растет и частота выплат, хотя и более умеренными темпами», — отметил генеральный директор «Таксиагрегатора» Станислав Зайцев.

В основу исследования легли операции 2,6 тысяч таксопарков и 388,7 тысяч активных водителей. Через сервис прошло 18,1 миллиона успешных транзакций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с сентября в Москве водителям такси запретили самостоятельно предлагать свои услуги пассажирам в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах. Как отмечается, новые правила призваны повысить качество обслуживания и безопасность пассажиров, а также снизить риск обмана и мошенничества. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях столицы будут внесены в ближайшее время.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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