Дарья Мороз показала фото дочери от Богомолова с младшей тетей
Вместе с девятилетней Анной на снимке запечатлена младшая дочь Юрия Мороза.
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Фото, видео: Instagram @d_moroz
Актриса Дарья Мороз в честь Дня защиты детей выложила на своей странице в Instagram фотографию своей дочери от режиссера Константина Богомолова. Девятилетняя Аня запечатлена на снимке вместе со своей маленькой тетей — младшей дочкой своего дедушки, известного кинорежиссера и сценариста Юрия Мороза.
«С первым днем лета! Ну и с Днем защиты детей тоже. Анна Константиновна и Варвара Юрьевна», — подписала фото актриса.
Поклонники Дарьи внимательно изучают снимок, пытаясь определить, на кого похожи девочки, и недоумевают по поводу того, как быстро они растут.
«Анечка очень похожа на маму и бабушку!»
«Беляночка и Розочка»
«Какие принцессы!»
«Девочки выросли».
«Анна так быстро взрослеет! Совсем недавно еще такая малышечка была…»
«Сестра очень похожа на вашего папу», — комментируют снимок пользователи.
Дарья Мороз и Константин Богомолов поженились в 2010 году и расстались семь лет спустя. Аня — их единственный ребенок. Совсем недавно, как писал 5-tv.ru, актриса рассказала, что после развода девочка не испытывает недостатка внимания отца, Богомолов, женившийся на Ксении Собчак, уделяет дочери много времени.
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