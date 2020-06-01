Дарья Мороз показала фото дочери от Богомолова с младшей тетей

Актриса Дарья Мороз в честь Дня защиты детей выложила на своей странице в Instagram фотографию своей дочери от режиссера Константина Богомолова. Девятилетняя Аня запечатлена на снимке вместе со своей маленькой тетей — младшей дочкой своего дедушки, известного кинорежиссера и сценариста Юрия Мороза.

«С первым днем лета! Ну и с Днем защиты детей тоже. Анна Константиновна и Варвара Юрьевна», — подписала фото актриса.

Instagram @d_moroz

Поклонники Дарьи внимательно изучают снимок, пытаясь определить, на кого похожи девочки, и недоумевают по поводу того, как быстро они растут.

«Анечка очень похожа на маму и бабушку!»

«Беляночка и Розочка»

«Какие принцессы!»

«Девочки выросли».

«Анна так быстро взрослеет! Совсем недавно еще такая малышечка была…»

«Сестра очень похожа на вашего папу», — комментируют снимок пользователи.

Дарья Мороз и Константин Богомолов поженились в 2010 году и расстались семь лет спустя. Аня — их единственный ребенок. Совсем недавно, как писал 5-tv.ru, актриса рассказала, что после развода девочка не испытывает недостатка внимания отца, Богомолов, женившийся на Ксении Собчак, уделяет дочери много времени.