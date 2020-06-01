«Спинка аристократки»: Богомолов показал Ксению Собчак топлес

Константин Богомолов решил поделиться с подписчиками семейным интимным фото своей супруги. Он выложил в Instagram снимок обнаженной спины Ксении Собчак. Понять, где сделан кадр достаточно сложно. Кажется, будто возлюбленная Богомолова сидит возле окна, из которого открывается вид на море. Снизу тело Собчак прикрыто то ли белой простынкой, то ли элементом одежды.

Фото Константин никак не подписал, лишь поставил сердечко.

Instagram @konbog75

Подписчики оценили красоту и интересную задумку кадра и поспешили оставить под фото комплименты.

«Спинка аристократки…»;

«Супер! Очень красиво»;

«Глазами любящего! Фото прекрасно!»;

«Это любовь», — написали подписчики.

Однако не обошлось и без хейтеров, которые почему-то не взлюбили пару Собчак и Богомолова.

«Озадачили?! Этого добивались?! Вы видите красоту в некрасивости?!»;

«Как после банки медицинской»;

«Вы бьете жену????»

«Зачем вы выложили это?» — прокомментировали недоброжелатели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что священника, который обвенчал Константина Богомолова и Ксению Собчак, наказали.