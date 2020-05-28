Обвенчавшего Богомолова и Собчак священника наказали
Прошлой осенью парочка подъехала к ЗАГСу на черном катафалке.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Режиссер Константин Богомолов побывал на шоу Ивана Урганта. Там знаменитость рассказал о том, что священник, обвенчавший его с Ксенией Собчак, был за это наказан.
«Я встретил на Бронной батюшку, который нас венчал. Это прекрасный человек, замечательный! Он как-то грустно посмотрел на меня и поинтересовался, как наши дела. Я и говорю: «Спасибо, замечательно! А у Вас?» На что он ответил: «Ну, и получили мы за вас…», — сказал режиссер.
Свадебное торжество состоялось осенью прошлого года. Организация праздника шла вразрез со всеми свадебными традициями и ритуалами.
Богомолов и Собчак узаконили свои отношения в «дьявольский» день — пятницу 13-е и приехали к ЗАГСу на черном катафалке, декорированном красными маками. После венчания в храме молодожены отправились на вечеринку, где невеста выступила с эротическим номером. Об этом пишет «Экспресс газета». Ксения Собчак показала постановочный танец с элементами стриптиза под хит Ирины Аллегровой «Войди в меня».
Гости торжества утверждают, что родители Константина Богомолова, увидев раздевающуюся под музыку невестку, ушли с банкета, не дождавшись торта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что свадьба Собчак вдохновила Шнурова на очередной саркастический стих.
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