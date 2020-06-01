В Сочи на строителя рухнула стена во время ремонта дома — видео

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Алина Потёмкина
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Пострадавшего смогли достать из-под завалов и оказать ему первую помощь.

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Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир, ЮРПСО МЧС России

Строитель пострадал в результате обрушения межкомнатной стены в ремонтируемой квартире в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Коллегам удалось беспрепятственно достать мужчину из-под обломков стены, так как он не был заблокирован рухнувшей конструкцией. До прибытия кареты скорой помощи медик и спасатели оказали ему первую помощь, наложив фиксирующие повязки на поврежденные конечности и установив инфузионную систему. Затем мужчину погрузили в машину и доставили в больницу.

По предварительному диагнозу, строитель получил открытый перелом бедра левой ноги, также открытый перелом левой голени, травмы руки и грудной клетки. Также о нем известно, что он житель Кировской области, ему 38 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что машина, в которой ехал ребенок с родителями, рухнула в реку в Приморье. При опрокидывании из салона автомобиля выбросило 11-летнюю девочку.

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