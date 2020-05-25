По предварительным данным, семья возвращалась из поселка Кавалерово в город Уссурийск.

Машина, в которой ехал ребенок с родителями, рухнула в реку в Приморье

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Машина с семьей из трех человек рухнула в реку в Приморском крае. Инцидент произошел в районе 181 километра трассы «Осиновка-Рудная Пристань». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону, двое родителей с ребенком возвращалась из поселка Кавалерово, где гостила у родственников, в город Уссурийск.

Неожиданно водитель автомобиля потерял управление, и Toyota Caldina опрокинулась с проехжей части в реку Уссури. При опрокидывании из салона автомобиля выбросило 11-летнюю девочку. По ее словам, в салоне транспортного средства остались трое: отчим, мать и ее полуторагодовалая сестра.

По факту случившегося проводится проверка. Выжившая девочка госпитализирована. На месте происшествия работают сотрудники МЧС

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в больнице в Приморье произошел пожар.

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