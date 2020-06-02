После застолья уроженец Белоруссии открыл автоматную очередь на востоке Москвы

Гражданин Белоруссии в честь своего дня рождения после бурного застолья устроил импровизированный салют из автомата и пистолета во дворе на Чусовской улице, что на востоке Москвы.

Как стало известно 5-tv.ru, родившийся 1 июня 31-летний Юрий Т. до приезда полиции сделал, предположительно, более 50 выстрелов из автомата и около 20 из пистолета. Все оружие было охолощенное, но впечатления у соседей явно были вполне реальные.

В настоящее время, нарушитель спокойствия и еще вчерашний именинник доставлен в отделение полиции.