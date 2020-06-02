Водитель на скорости снес двоих пешеходов в центре Петербурга

Полицейские выясняют причины жуткой аварии в центре Петербурга. Водитель иномарки вылетел на пешеходный переход и сбил двоих человек. Эксклюзивные кадры момента аварии оказались в распоряжении Известий.

Камера наружного наблюдения запечатлела неудачный маневр. Водитель попытался проскочить перед внедорожником, но не вписался в поворот. Машину занесло и она влетела в пешеходов. По счастливой случайности, обошлось без жертв. Участники аварии находятся в больнице с различными травмами.