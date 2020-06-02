Мошенники придумали новый способ взлома мессенджера WhatsApp
Для доступа к личной информации хакеры воспользовались необходимостью привязки аккаунта к номеру телефона.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Depo Photos, 5-tv.ru
Мошенники изобрели новый способ взлома популярного мессенджера WhatsApp. О преступной схеме сообщает Forbs.
Ее суть заключается в получении доступа к учетным записям пользователей. Для этого хакеры воспользовались привязкой аккаунта к номеру телефона. При попытке входа на новом устройстве мессенджер присылает специальный код. А злоумышленники через поддельный аккаунт просят людей отправить им пароль, ссылаясь на неработающие СМС.
И получают доступ не только к переписке, но и личным данным. В руководстве мессенджера предупредили клиентов: администрация никогда не просит кого-либо отправлять свои данные и коды подтверждения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о популярных схемах мошенников при покупке в онлайн-магазинах.
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