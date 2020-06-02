Мошенники придумали новый способ взлома мессенджера WhatsApp

Мошенники изобрели новый способ взлома популярного мессенджера WhatsApp. О преступной схеме сообщает Forbs.

Ее суть заключается в получении доступа к учетным записям пользователей. Для этого хакеры воспользовались привязкой аккаунта к номеру телефона. При попытке входа на новом устройстве мессенджер присылает специальный код. А злоумышленники через поддельный аккаунт просят людей отправить им пароль, ссылаясь на неработающие СМС.

И получают доступ не только к переписке, но и личным данным. В руководстве мессенджера предупредили клиентов: администрация никогда не просит кого-либо отправлять свои данные и коды подтверждения.

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