Морская дорога к Петербургу для судов стала безопаснее и заметнее
В акватории Финского залива заменили буи и доставили оборудование на маяки.
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Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир, 5-tv.ru
Морская дорога к Петербургу для судов стала безопаснее и заметнее. В акватории Финского залива специалисты заменили буи и доставили необходимое оборудование к маякам, которые расположены, в том числе на необитаемых островах.
Безопасность мореходства приходиться обеспечивать на сотни морских миль вокруг. Все оборудование меняют раз в полгода. Этим занимаются гражданские моряки, но задачу им ставят военные. Финский залив это их зона ответственности.
Почему в эпоху гаджетов и GPS-навигаторов, маяки по-прежнему помогают кораблям не сбиться с пути, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков. Подробности в репортаже.
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