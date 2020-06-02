Морская дорога к Петербургу для судов стала безопаснее и заметнее. В акватории Финского залива специалисты заменили буи и доставили необходимое оборудование к маякам, которые расположены, в том числе на необитаемых островах.

Безопасность мореходства приходиться обеспечивать на сотни морских миль вокруг. Все оборудование меняют раз в полгода. Этим занимаются гражданские моряки, но задачу им ставят военные. Финский залив это их зона ответственности.

Почему в эпоху гаджетов и GPS-навигаторов, маяки по-прежнему помогают кораблям не сбиться с пути, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков. Подробности в репортаже.