«Упала и ударилась»: избранница шеф-повара Константина Ивлева перенесла операцию

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 15 0

Врачи три года отговаривали ее от оперативного вмешательства из-за нестандартного случая — но девушка все же рискнула, и не зря.

Жене Константина Ивлева сделали операцию на глаза

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Избранница шеф-повара Константина Ивлева Валерия перенесла операцию на глаза

Экс-супруга шеф-повара Константина Ивлева Валерия, с которой он сошелся после развода, не так давно перенесла операцию на глаза. Почему 36-летней избраннице знаменитости потребовалась помощь хирурга, она рассказала на своей странице в соцсети.

Еще в детстве Валерия упала, ударилась о батарею и сильно повредила глаз.

«Мы его долго лечили, зрение я не потеряла, но глаз остался травмированным», — поделилась бывшая жена Ивлева.

По словам Валерии, многие годы травмированный глаз никак ее не беспокоил. Но не так давно все изменилось. Женщина заметила, что стала чуть хуже видеть вдаль. Особенно тяжело было ездить ночью.

Валерия три года думала над тем, чтобы сделать операцию по коррекции зрения. На консультациях врачи отговаривали пациентку от процедуры, поскольку случай у нее нестандартный. Несмотря на опасения докторов, избранница Ивлева рискнула.

После процедуры Валерия вышла на связь с подписчиками и рассказала о своем самочувствии. По ее словам, операция неприятная, но не болезненная.

«Вдаль вижу лучше, днем мне стало намного комфортнее, в том числе за рулем. Этим я довольна, это правда. Но ночью сложности остались», — резюмировала Валерия.

Константин и Валерия поженились в 2021 году. В этом браке у него родилась дочь Ника. В 2025-м супруги развелись. Летом 2026-го шеф-повар подтвердил, что вновь сошелся с Валерией.

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