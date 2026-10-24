Приехал на концерт Zivert и пропал: в Санкт-Петербурге ищут 36-летнего москвича

В Санкт-Петербурге ищут мужчину, болеющего шизофренией

В Санкт-Петербурге несколько дней ищут 36-летнего Кристиана Грэя (настоящее имя — Денис Кузнецов — Прим.ред.). Мужчина приехал в Северную столицу 3 октября на концерт певицы Zivert. Однако после завершения мероприятия пропавший так не вернулся домой — в Москву. Об этом 5-tv.ru рассказала мама пропавшего Елена.

По словам женщины, Кристин должен был вернуться домой 4 октября. Именно на эту дату у мужчины был куплен билет на самолет.

«Не понимаю, по какой причине он сделал возврат. Может быть, на еду уже денег не было. Хотел приехать на автобусе. Разницу между стоимостью билета и стоимостью автобуса, наверное, хотел выручить, чтобы на еду деньги были», — сказала женщина.

Фото: ВКонтакте/Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер/lizaalert_piter

Елена поддерживала связь с сыном вплоть до 9 октября. После этой даты Грэй перестал отвечать на звонки. Елена предположила, что Кристиан мог продать телефон, так как денег, которые она ему выслала могло не хватить.

«Я ему все время говорила: купи билет, купи билет. Потом 9-го числа, в последний раз, мы ему перевели деньги, и связь прекратилась», — сказала мать пропавшего.

Елена также рассказала, что ее сын отправился на концерт совершенно один. Мужчина нигде не работает и не учится. У него диагностирована шизофрения, и он стоит на учете в психдиспансере.

«Куда он может пойти? Если бы у него были средства, он мог бы в компьютерном зале где-нибудь сидеть <…>. Он одет легко, а сейчас уже холодно. А там вообще холоднее, чем здесь в Москве», — поделилась переживаниями женщина.

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