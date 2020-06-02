Crew Dragon доставил на МКС работы художника стрит-арта

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Художник создал высокопрочные двусторонние пластины, используя золото, бронзу и алюминий.

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Фото, видео: ТАСС / NASA TV / HANDOUT, 5-tv.ru

Космонавты МКС получили гравюры из золота, бронзы и алюминия. Как выяснилось, корабль Crew Dragon накануне доставил на орбиту не только астронавтов и оборудование, но и картины. Их создал американский художник Тристан Итон. Команда Space X специально заказала их, чтобы украсить первое путешествие ракеты в космос. Все работы посвящены прошлому и настоящему человечества. На каждой — послание от автора и приветствие всем участникам экспедиции на МКС. Предполагается, что на орбите картины пробудут три месяца, а затем их вернут на Землю.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Илон Маск по-русски поблагодарил Рогозина за поздравления в Twitter. Глава Роскосмоса опубликовал сообщение, в котором выразил также надежду на дальнейшее сотрудничество с Маском и его командой.

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