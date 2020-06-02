Трехлетний мальчик пропал под Оренбургом
| Ниса Мурзанаева Общество 14
Ребенок ушел из дома вечером 1 июня.
Фото: www.globallookpress.com
Трехлетний мальчик пропал в городе Кувандык Оренбургской области. Об этом сообщает Regnum.ru.
По данным поисково-спасательного отряда «ОренСпас», ребенок ушел из дома вечером 1 июня. Информации об его местонахождении до сих пор нет.
В поисковой операции задействованы оперативные службы и волонтеры. В ночь на 2 июня к поискам подключился кинолог с собакой.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму нашли тело шестилетней девочки, пропавшей после рыбалки с отцом.
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