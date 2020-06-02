Трехлетний мальчик пропал под Оренбургом

Трехлетний мальчик пропал в городе Кувандык Оренбургской области. Об этом сообщает Regnum.ru.

По данным поисково-спасательного отряда «ОренСпас», ребенок ушел из дома вечером 1 июня. Информации об его местонахождении до сих пор нет.

В поисковой операции задействованы оперативные службы и волонтеры. В ночь на 2 июня к поискам подключился кинолог с собакой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму нашли тело шестилетней девочки, пропавшей после рыбалки с отцом.