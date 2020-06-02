Под Екатеринбургом девочка пять лет прожила в квартире-помойке у опекунши

Юная жительница города Арамиль Свердловской области пять лет прожила в квартире-помойке с 15 кошками у своей опекунши. Как сообщает E1.ru, девочка родилась в семье профессиональной фигуристки. Когда ребенку было три с половиной года, ее мать умерла из-за проблем с сердцем.

Малышку забрала к себе бабушка и взяла под опеку. Впоследствии девочка, как и мать, стала заниматься фигурным катанием и оказалась перспективной спортсменкой. Она прошла отбор в школу петербургского СКА и переехала с бабушкой в Северную столицу. Вскоре пожилая женщина скончалась в результате оторвавшегося тромба.

В Петербург за ребенком и телом бабушки приехал дядя. Мужчина хотел оформить опеку над девочкой на себя, но ему отказали из-за судимости. Тем не менее, подросток осталась жить в семье родственника, а соответствующие документы оформила его супруга.

Девочка продолжала заниматься спортом, и местные власти помогли ей поступить в училище олимпийского резерва. Именно там фигуристка познакомилась с воспитателем, которая вскоре стала ее опекуншей. Отношения подростка с семьей дяди начали портиться, и в один прекрасный момент девочка заявила, что намерена уйти жить к педагогу-психологу. Родственники отказались от опеки в пользу женщины. На тот момент юной спортсменке было 12 лет.

Когда воспитатель привела девочку в себе в квартиру, подросток испугалась. Всюду были какие-то коробки с тряпьем, а по жилищу сновали более десятка животных — собака и кошки. В помещении стоял резкий удушливый запах. Опекун тут же успокоила ребенка, пообещав в ближайшее время сделать ремонт.

В течение последующих пяти лет количество питомцев в квартире только увеличивалось. Некоторые из них по разным причинам умирали, а хозяйка хранила их трупы в холодильнике. Ни о каком ремонте не было и речи. В 2017 году в квартире воспитательницы отключили электроснабжение за долги. Девочке приходилось делать уроки только при естественном освещении, а мыться с фонариком.

Опекунша постоянно конфликтовала с подростком и иногда даже поднимала на нее руку. Женщина запрещала девочке пользоваться туалетом, так как там жили кошки. Ребенку, чтобы справить нужду, приходилось бегать в ближайший торговый центр.

После очередного скандала подросток не выдержала и обратилась за помощью вновь к семье своего дяди. Племянница рассказала мужчине о произошедшем и тот забил тревогу. Родственник девочки написал заявление в прокуратуру, а органы опеки разрешили ему оставить подростка у себя. Опекунша девочки, в свою очередь, назвала все происходящее хайпом и попросила оставить ее в покое.

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