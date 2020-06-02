«Хватит быть такой талантливой»: Медведева создала портрет Кендалл Дженнер

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала Instagram собственный рисунок американской модели и миллиардерши Кендалл Дженнер. Двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр представила одну из сестер Кардашьян в магическом образе. Девушка изображена на портрете с фиолетовыми волосами и светящимся шаром в руке.

«Это заслуживает публикации. Попробовала нарисовать Кендалл Дженнер», — написала Медведева на русском и английском. К посту она добавила тег модели, так что та обязательно должна увидеть работу.

Instagram @jmedvedevaj

Поклонники фигуристки не согласились с написанным. По их мнению, любимая спортсменка не попыталась, а сделала — сотворила шедевр. Пользователи соцсети похвалили творчество Медведевой и отметили ее талант художницы.

«Женя, это невероятно!»

«Очень эстетично»;

«Магия! Как красиво!»

«Евгения, хватит быть такой талантливой», — написали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Медведева обошла Загитову в рейтинге по просмотрам в Википедии.