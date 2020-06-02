«Хватит быть такой талантливой»: Медведева создала портрет Кендалл Дженнер
Российская фигуристка удивила сеть рисунком одной из сестер Кардашьян.
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Фото, видео: Instagram @jmedvedevaj
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала Instagram собственный рисунок американской модели и миллиардерши Кендалл Дженнер. Двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр представила одну из сестер Кардашьян в магическом образе. Девушка изображена на портрете с фиолетовыми волосами и светящимся шаром в руке.
«Это заслуживает публикации. Попробовала нарисовать Кендалл Дженнер», — написала Медведева на русском и английском. К посту она добавила тег модели, так что та обязательно должна увидеть работу.
Поклонники фигуристки не согласились с написанным. По их мнению, любимая спортсменка не попыталась, а сделала — сотворила шедевр. Пользователи соцсети похвалили творчество Медведевой и отметили ее талант художницы.
«Женя, это невероятно!»
«Очень эстетично»;
«Магия! Как красиво!»
«Евгения, хватит быть такой талантливой», — написали в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Медведева обошла Загитову в рейтинге по просмотрам в Википедии.
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