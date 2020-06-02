«На что это похоже?»: Лолита перемазалась в помаде из-за медицинской маски
Певица надела средство защиты поверх грима и повеселила поклонников.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @lolitamilyavskaya
Ношение медицинской маски плохо сочетается с макияжем ниже уровня глаз. В этом российские женщины не раз убедились за время пандемии коронавируса. Запомнила это и Лолита Милявская. Певица показала подписчикам в Instagram, что бывает, когда пытаешься совместить косметику и средство защиты.
«Вот что происходит с тобой, когда соблюдая все медицинские режимы, выходишь со съемочной площадки, не сняв грим. На что это похоже?» — сказала сквозь смех на камеру Лолита.
Артистка сняла маску в машине и продемонстрировала результат: перемазанное помадой лицо и аналогичные красные следы губ на маске. Впрочем, большой неприятности не произошло. Помада легко стирается, а защитное средство все равно одноразовое. Зато благодаря записанному видео многие поклонники впервые обратили внимание на красивые глаза певицы, что отметили в комментариях. Маска подчеркнула верхнюю часть лица, а крупный план позволил фанатам увидеть ее во всех деталях.
«Какие у вас красивые глаза!»
«Все равно выглядите отлично»;
«Красотка! Лолита, вам и так, и так хорошо!» — отреагировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита раскрыла семейный секрет отменного варенья.
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