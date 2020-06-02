«Важно уважать друг друга»: Овечкин обратился к американцам из-за ситуации в США

Российский хоккеист Александр Овечкин написал обращение к американцам по поводу беспорядков, происходящих в стране из-за убийства афроамериканца в Миннеаполисе.

Овечкин разместил в Twitter сообщение на английском языке, в котором признался, что ему «грустно видеть то, что происходит везде и в Вашингтоне» и заявил, что «нам всем очень важно уважать и любить друг друга в независимости от того, как мы выглядим».

«Мы должны слушать друг друга и меняться. Пожалуйста, берегите друг друга и семью», — призвал хоккеист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что масштабные протесты захлестнули пятнадцать американских штатов из-за убийства темнокожего американца Джорджа Флойда полицейскими. Трагедия произошла 25 мая, когда сотрудники полиции попытались его арестовать, заподозрив в использовании поддельных документов. Его повалили на землю, и один из стражей порядка встал коленом на шею задержанного. От полученных травм мужчина скончался.