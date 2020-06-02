Котяков рассказал о коэффициенте напряженности на рынке труда в России

В Совете Федерации сегодня обсуждают меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии. С докладом в верхней палате министр труда и соцзащиты Антон Котяков. По его словам, выплаты на детей от трех до семи лет уже получили 345 тысяч человек. Министр также сообщил, что в его ведомстве внимательно следят за ситуацией с занятостью населения.

«С 1 апреля на сегодняшний день в России были уволены два миллиона 300 тысяч человек, а принято один миллион 900 тысяч человек. То есть, разница 400 тысяч высвобождений. Увольнения затронули розничную торговлю, авиаперевозки, культуру и развлечения», — сказал Антон Котяков.

Как отметил министр, ситуация на рынке труда сейчас напряженная — на десять вакансий в среднем приходится 18 соискателей. Правда, в некоторых регионах в мае наблюдалась положительная динамика — число нашедших новую работу там было выше, чем уволенных.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам главы Минтруда, выплаты уже получили 345 тысяч семей с детьми от 3 до 7 лет. ф Антон Котяков отметил, что на выплаты из бюджета были потрачены почти три миллиарда рублей.