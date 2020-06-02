Глава Минтруда: выплаты уже получили 345 тысяч семей с детьми от 3 до 7 лет

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Валентин Черников
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Министр труда и соцзащиты Антон Котяков отметил, что на выплаты из бюджета были потрачены почти три миллиарда рублей.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов

Выплату на детей от трех до семи лет уже получили 345 тысяч семей на сумму почти три миллиарда рублей. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков на заседании Совета Федерации.

«В целом этой выплатой будут охвачены порядка двух миллионов детей», — отметил Котяков.

Он также добавил, что пособия выплачиваются гражданам РФ, если среднедушевой доход семьи ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. Выплата финансируется за счет федерального бюджета и бюджета субъекта России. Кроме того министр уточнил, что в среднем по стране выплата будет составлять половину прожиточного минимума и составлять 5,5 тысячи рублей.

Также на совещании обсуждалась ситуация с безработицей. На 1 мая число россиян не имеющих занятости составил 4,3 миллиона человек или 5,8% от трудоспособного населения.

По сравнению с мартом общая численность безработных граждан выросла на 800 тысяч человек, или на 23%. На учете в центрах занятости состоит 2,1 миллиона россиян.

Число россиян, работающих удаленно, достигло 5,75 миллиона, сообщил министр. Это более 10% населения. 1,5 миллиона человек направлены в простой, около 280 тысяч — в отпуск.

Тем временем на российском рынке труда повысился коэффициент напряженности, отметил Антон Котяков. Сегодня на десять вакансий приходится 18 соискателей. По данным министра, с 1 апреля в России было уволено около 2,3 миллиона человек, и лишь 1,9 миллиона человек приняты на работу. Наибольшая разница между уволенными и принятыми гражданами в Москве, Петербурге, Свердловской, Нижегородской и Московской областях.

Максимальное число увольнений произошло в таких сферах, как: розничная торговля непродовольственными товарами, предприятия общественного питания, авиаперевозки и обеспечение аэропортовой деятельности, гостиничное хозяйство, культура и развлечения.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин призвал помочь тем, кто лишился заработка.

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