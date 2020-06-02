Совет Федерации одобрил закон о едином регистре сведений о населении

Совфед одобрил закон о едином регистре населения. Все официальные данные россиян — вплоть до семейного положения и родственных связей — будут собраны в одном ресурсе Федеральной налоговой службы. Поставщиками этой информации станут МВД, Минобороны, Минобрнауки — всего 12 ведомств. Регистр призван упорядочить и облегчить работу органов государственной власти. А гражданам не придется долго ждать, чтобы получить справку или выписку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что популярные сайты объявлений планируют подключить к Госуслугам. По мнению авторов инициативы, это увеличит безопасность сделок и снизит риск мошенничества.