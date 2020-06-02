Совет Федерации одобрил закон о едином регистре сведений о населении
Ресурс ФНС, в котором будут собраны все официальные данные россиян, призван упорядочить и облегчить работу органов государственной власти.
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Фото, видео: ТАСС / Стоян Васев
Совфед одобрил закон о едином регистре населения. Все официальные данные россиян — вплоть до семейного положения и родственных связей — будут собраны в одном ресурсе Федеральной налоговой службы. Поставщиками этой информации станут МВД, Минобороны, Минобрнауки — всего 12 ведомств. Регистр призван упорядочить и облегчить работу органов государственной власти. А гражданам не придется долго ждать, чтобы получить справку или выписку.
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