Совет Федерации одобрил закон о едином регистре сведений о населении

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Ресурс ФНС, в котором будут собраны все официальные данные россиян, призван упорядочить и облегчить работу органов государственной власти.

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Фото, видео: ТАСС / Стоян Васев

Совфед одобрил закон о едином регистре населения. Все официальные данные россиян — вплоть до семейного положения и родственных связей — будут собраны в одном ресурсе Федеральной налоговой службы. Поставщиками этой информации станут МВД, Минобороны, Минобрнауки — всего 12 ведомств. Регистр призван упорядочить и облегчить работу органов государственной власти. А гражданам не придется долго ждать, чтобы получить справку или выписку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что популярные сайты объявлений планируют подключить к Госуслугам. По мнению авторов инициативы, это увеличит безопасность сделок и снизит риск мошенничества.

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